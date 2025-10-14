＜BMW女子選手権事前情報◇14日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー・アジアシリーズ第2戦「BMW女子選手権」が16日（木）から4日間の日程で開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。〈スイング写真〉強さの秘密は“オタ芸シャドー”!?日本勢は8人が出場。2戦連続トップ3入りと目下絶好調の勝みなみは、レオナ・マグワイア（アイルランド）、ジェニー・シン（韓国）と同組になった。