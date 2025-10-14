東海地方は、今週はたびたび雨が降るでしょう。17日(金)は、貴重な晴れ間となりそうです。また、これまで続いていた暑さに、ようやく終わりが見えてきました。土日の雨を境に気温が下がり、この時期らしい爽やかな陽気の日が多くなりそうです。秋物のアウターや厚手の布団の準備は、早めに進めておきましょう。今日14日夜遅い時間ほど本降りの雨に今日14日、東海地方は湿った空気や気圧の谷の影響で、雲が多く一部で雨が降ってい