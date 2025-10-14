近畿地方では、18日(土)にかけてたびたび雨が降るでしょう。18日(土)の雨を境に気温が急降下し、季節は大きく前進する見込みです。装いは一気に秋らしくなり、朝は大阪など都市部でも15℃を下回る日が出てくるため、衣替えを早めに進めておきましょう。18日(土)は広く本降りの雨この雨のあと気温が急降下今日14日の午後から明日15日にかけて、日本海に延びる前線が西日本を南下するでしょう。北の地域から雨が降り出し、今夜から