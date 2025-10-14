今日14日の関東はどんよりと厚い雲に覆われています。雨雲が接近中で、午後は北部から次第に雨の範囲が広がり、夜は南部も広く雨が降るでしょう。夜遅くなるほど雨脚が強まり、明日15日朝にかけて本降りの雨になりそうです。週末は晴れますが、週明けの雨で秋が深まるでしょう。今日14日の関東午後から雨のエリア広がる今日14日は、東シナ海から日本海西部にかけて前線がのび、南から暖かく湿った空気が流れ込んでいます。関東は