今日14日(火)は日本海側から雨の範囲が広がり、山陰などで雨脚が強まりそう。16日(木)は北陸や東北を中心に雨や風が強まり、東北で警報級の大雨になるおそれ。雨雲レーダーなど、最新の情報を確認してください。14日は日本海側から雨エリア拡大今日14日(火)は、大陸から山陰沖に前線がのびて、前線周辺で雨雲が発達しています。午前9時現在、北陸ではすでに雨雲がかかっていて、このあと前線の南下に伴って、山陰や近畿北部など日