¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¸µÈà¤æ¤¦¤ä¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤¹¤®¡ª¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢¸µÈà¤È¾Ð´é¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¹ÓÀî¤Ï¡Öº£Ç¯¤â°ì½Ö¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤À¤ó¤Â¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡ª¡ª¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤­¸µÈà¤æ¤¦¤ä¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¤ï¤é¤ï¤é¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤äÃËÁ°¡×¡Ö¤æ¤¦¤ä¤­¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£