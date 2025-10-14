°¤ÁÉ»Ô¤Î¡Ö¿å³Ý¤ÎÃªÅÄ¡×¤Ç·§ËÜ¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ò°÷¤È²ÈÂ²¤¬¡¢13Æü¡¢°ð´¢¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·§ËÜ¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÏSDGs¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥³¥á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢5·î¤Ë¿¢¤¨¤¿¡Ö¥¢¥­¥²¥·¥­¡×¤ò³ù¤ò»È¤Ã¤Æ´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ä²ÈÂ²¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£