俳優の宅間孝行と昨年１２月にモーニング娘。を卒業した石田亜佑美が１４日、大阪市内でタクフェス第１３弾「くちづけ」（来月２４日〜２６年１月８日、梅田芸術劇場シアタードラマシティほか）の合同取材会に出席した。「タクフェス」初挑戦となる石田の印象について宅間は「非常にクレバーだなと。打てば響くタイプなので。けっこういろいろ打ってるんですけど、全部はね返してくれる」と稽古開始前から期待を込めた。さら