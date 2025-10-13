連休明けの明日14日(火)は、九州〜関東、東北南部の広い範囲で雨が降るでしょう。各地で傘が必要な時間帯は?西日本は雨でも所々で真夏日となり、まだ半袖が活躍しそうです。食品の管理などご注意下さい。連休明け14日(火)台風一過とはならず西・東日本で傘の出番明日14日(火)は、台風23号は東の海上へ離れますが、台風一過とはなりません。大陸から本州付近に前線が延び、次第に南下する見込みです。このため、西日本や東日本で