今日13日(月:祝)は、東海〜九州、沖縄で最高気温30℃以上の真夏日続出。名古屋は101回目の真夏日で過去最多記録更新中、広島では過去最も遅い真夏日となりました。季節外れの異例の暑さいつまで?13日は東海以西で真夏日続出記録ずくめの一日に今日13日(月:祝)は、東海〜九州、沖縄で真夏日続出となり、記録ずくめの一日となりました。最高気温30℃以上の真夏日は151地点と、1週間ぶりに150地点を超えました。全国1位は、鹿児島県