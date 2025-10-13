伊豆諸島に暴風や大雨をもたらした台風23号は次第に遠ざかりますが、今日13日(月:祝)午前3時、日本の南海上で新たな台風のたまご(熱帯低気圧)が発生しました。10月は台風が発達しやすく、ここ四半世紀で上陸は全て「強い」勢力となっています。今後の動向に注意が必要です。台風23号遠ざかるも新たな台風のたまご発生台風23号は今朝(13日)伊豆諸島南部に最も接近。八丈島では最大瞬間風速42.7メートルの暴風を観測しました。午後は