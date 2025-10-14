´Ú¹ñ³ôµÞÈ¿Íî¡¢Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢´ë¶È¤ËÀ©ºÛ Åìµþ»þ´Ö13:36¸½ºß ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 3552.13¡Ê-32.42-0.90%¡Ë Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÊÆ¹ñ´ØÏ¢´ë¶È5¼Ò¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡¢14Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£´Ú¹ñÂ¤Á¥¡¦³¤ÍÎÅÚÌÚ²ñ¼Ò¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ¹ñ5ÉôÌç¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó³ô¤Ï5¡óÄ¶µÞÍî¡£