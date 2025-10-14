¡ÚÄÌ²ßÊÌ¤Þ¤È¤á¤È¸«ÄÌ¤·¡Û¥Ý¥ó¥É±ß Àè½µ¤Î¤Þ¤È¤á Àè½µ¤Ï±ß°Â°µÎÏ¤È¹â¶âÍø°Ý»ý´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶¯¤¤¾å¾º¥â¥á¥ó¥¿¥à¤ò°Ý»ý¡£8Æü¤Ë2024Ç¯7·î°ÊÍè¤Î¥Ý¥ó¥É¹â·÷¤È¤Ê¤ë205±ß32Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£²áÇ®´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¹âÃÍ¤«¤éÄ´À°¤â¡¢204±ßÂæ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¿ä°Ü¤È¥Ý¥ó¥É¹â±ß°Â¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Î¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°­²½·üÇ°¤«¤é¤Î±ßÇã¤¤¤Ê¤É¤â¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤¿¡£ ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊ¬ÀÏ - **¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹**