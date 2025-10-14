第１子を出産し育児休暇から復職した日本テレビ・滝菜月アナウンサーが１４日までに自身のＳＮＳを更新。家族で関西万博へ訪れたことを報告した。滝アナはインスタグラムに「少し前に家族で大阪・関西万博へ」と書き始め、「２歳の息子には早いかな？と悩んだのですが...五感を通して各国の文化や空気に触れられて、子どもも楽しめるスポットやパビリオンも多く(息子はクウェート館が気に入りすぎて外に出たがらなかった笑)