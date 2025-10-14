女優の窪真理チャカローズが14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。マジシャンの才藤大芽と結婚したことを報告した。窪は文書を投稿し、「ご報告です。このたび、才藤大芽さんと結婚しました」と報告。「同じように表現の場に立つ者として互いを尊重し合いながら、これからの人生を共に歩んでいけたらと思っています」と記した。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。これからも感謝の気持ちを忘