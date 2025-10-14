¡Ö¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£"º£Æü¤Î¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢" ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡Û ¡ÖÊÝÎäºÞ¤Ï¥×¥é¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÄÇ³¤´¤ß¤Ç¤¹¡× ¡Ú¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¡ÛÂìÂô¤µ¤ó¤Ï ¡ÖÊÝÎäºÞ¤Ï¥×¥é¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÄÇ³¤´¤ß¤Ç¤¹¡ÊÉÔÇ³¤ÎÃÏ°è¤¢¤ê¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊÝÎäºÞ¤ÎÃæ¿È¤Ï¹âµÛ¼ýÀ­¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥à¥Ä¤ÎÃæ¿È¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âæ½ê¤ÇÎ®¤¹¤ÈµÍ¤Þ