10月15日（水）よりスタートする、今年シリーズ誕生25周年を迎えた『相棒 season24』。そのスタートに先がけて、「相棒 season24 ファンミーティング生配信」が10月12日（日）に開催され、杉下右京役・水谷豊、亀山薫役・寺脇康文が登壇した。【映像】『相棒』25周年記念特別PR映像『相棒』では2017年の「season16」以降、毎年シーズンスタート前にライブ配信を開催してきたが、今年はシリーズ誕生25周年を記念したリアルイベント