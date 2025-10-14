笑美面が反発している。１０日の取引終了後、１０月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げ株式の流動性を向上させ、投資家により投資しやすい環境を整えることで投資家層の更なる拡大を図ることが目的としている。 また、子会社ケアサンクが新たな事業「ケアサンクパートナーリース」事業を開始すると発表した。ケアサンク