Stray Kids（ストレイキッズ）の公式Xが更新。Felix（フィリックス）とI.N（アイエン）のかわいすぎる“癒し”2ショットが公開された。 【写真】かわいさ極まるフィリックスとアイエンの2ショット【動画】『2 Kids Room 2025』Ep.15／“ポチャクズ”のかわいいが詰め込まれたダンス動画（3本） ■スキズのかわいい担当、“ポチャクズ”の仲良し2ショット 本投稿は、10月13日にStray KidsのYouTubeチャンネルで公開された『2 Kid