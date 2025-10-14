国際卓球連盟（ITTF）は14日、2025年第42週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には4選手 男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。松島輝空（木下グループ）が16位、戸上隼輔（井村屋グループ）が20位からランクを上げて19位に浮上。宇田幸矢（協和キリン）は26位と4選手がトップ30をキープしている。続けて、篠塚大登（愛知工業大）は28位から31位に後退、田中