国務院新聞弁公室は14日、中国の第1-3四半期（1-9月）の輸出入状況に関する記者会見を開いた。税関総署の王軍（ワン・ジュン）副署長は記者会見で、「第1-3四半期に中国のハイテク製品輸出額が前年同期比11．9％増の3兆7500億元（約78兆7500億円）に達し、同期間の輸出全体の成長率に対する寄与度は3割を超えた。そのうち、船舶および海洋工事設備の輸出額は25．5％増となった」と述べた。王副署長はさらに、「科学技術イノベーシ