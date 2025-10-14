Å·ÁðÍ¼ÍÛ¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬»Ï¤Þ¤ê13ÆüÌë¤Ï¡¢Í¼ÍÛ¤È²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ç¥å¥ª¥é¥¤¥Ö¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Å·ÁðÍ¼ÍÛ¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÏÍ¼ÍÛ¤¬ºÇ¤âÈþ¤·¤¤¤³¤Î»þ´ü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡ÖÅ·ÁðÀ¾³¤´ß¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¶¨µÄ²ñ¡×¤¬ËèÇ¯¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Áð»ÔÅ·ÁðÄ®¤Î²¼ÅÄ²¹Àô¡ÖË¾ÍÎ³Õ¡×¤Ç¤ÏÍ¼ÍÛ¤ÎÄÀ¤à»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î¼ÆÅÄ·ÃÆà¤µ¤ó¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¾®ÌîÅÄÈþ½ï¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«¤«¤ì¡¢½ÉÇñµÒ¤Ê¤É¤ª¤è¤½100¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Å·ÁðÍ¼ÍÛ¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï