「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ドジャースがかろうじて逃げ切り先勝した。先発のブレーク・スネル投手が８回無失点の快投。２点リードの九回に登板した新守護神・佐々木朗希投手が１点を失ったが、ブレイク・トライネン投手が２死満塁のピンチをしのいだ。試合後、ドジャース・ロバーツ監督はスネル−佐々木−トライネンとつないだ継投