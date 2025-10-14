【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。今年もノーベル賞が発表され、大阪大学特任教授の坂口志文さんが生理学・医学賞を、京都大学特別教授の北川進さんが化学賞を受賞しました！ノーベル賞は人類に多大な貢献をした人に贈られる賞。日本人の研究者が選ばれ、世界から称賛されることはとても喜ばしいですね。授賞式が楽しみです。さて、そのようなニュースに関連し、今週は世界からも認められているアニメーター