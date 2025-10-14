【モデルプレス＝2025/10/14】俳優の山田裕貴が10月13日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。妻で女優の西野七瀬とともに、10月11日に放送された「キングオブコント2025」（TBS系）を観たことを明かした。【写真】山田裕貴＆西野七瀬、結婚前に見せた親密2ショット◆山田裕貴「キングオブコント」は妻・西野七瀬と観ていたお笑い好きだと言う