高松市／大西秀人 市長14日 高松市の大西市長は14日、2026年度から採用難になっている技術職を中心に採用試験を見直すことを発表しました。 高松市は土木、建築、機械、電気の各職種の大卒等の採用試験に早期募集枠を新設します。3月に募集を開始し、6月に合格者を発表するもので、定期募集枠の採用スケジュールより2カ月から3カ月早くなります。定期募集枠との併願は可能です。 早期募集枠の一次試験に、民間で