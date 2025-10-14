ÄÔËÜÅ¹ÄÔÁí°ìÏº¼ÒÄ¹2025Ç¯10·î¥Ñ¥ê ²¬»³¸©¿¿Äí»Ô¤Î¼òÂ¢¡¦ÄÔËÜÅ¹¤¬¡¢2025Ç¯10·î4Æü～10·î6Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤ÎÆüËÜ¼ò´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥µ¥± 2025¡×¤Ç¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÆþ¾ì¼Ô¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾ÞÌÃÊÁ¤Ï¡Ö¸æÁ°¼ò1859¡×¤Ç¤¹¡£ ²¬»³¸©¤Î¼òÂ¢¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë½½È¬À¹¼òÂ¤¡Ê°ìÈÌÆþ¾ì¼Ô¾Þ¡Ë¡¢2024Ç¯¤Ë»°´§¼òÂ¤¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÆþ¾ì¼Ô¾Þ¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²¬