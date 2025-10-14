2025年10月9日(木)、中国商務省が国家安全保障上の懸念を理由に半導体調査会社「TechInsights」をブラックリストに載せたことを発表しました。中国商務省によるTechInsightsのブラックリスト入りは、Huaweiの最新AIチップに中国本土以外から調達された部品が含まれているとTechInsightsが報じたことを受けての措置です。China blacklists major chip research firm following report on Huaweihttps://www.cnbc.com/2025/10/10/chi