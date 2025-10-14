¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Östay with me¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥­¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥­¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡×  ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î²¼½Ü¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»ÈÎÇä»þ´Ö¡§10:30¡ÁÈÎÇä