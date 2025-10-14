ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Î°Ù¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´ÖµÙÍÜ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¸¶ÅÄ¸ø»Ö¡Ê39¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¨¡¼¥ë¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûç¹Â¡¤¬¤ó¸øÉ½¤Î39ºÐ¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¸¶ÅÄ¡¢¶á±Æ¸ø³«¤Ç·è°Õ¸¶ÅÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥×¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªµ¤ÎÏ¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´Éô¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÊÀ¼Ò