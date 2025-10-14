鹿島のFW鈴木優磨が14日、非公開練習後に取材に応じ、17日の敵地・神戸戦へ「僕たちはチャレンジャーなので、思い切って仕掛けていきたい」と意気込みを示した。リーグ戦は残り5試合。首位に立つ鹿島が、4位につける王者・神戸との大一番を迎える。勝ち点差は5。神戸より優位な状況にあるが、鈴木は「勝ち点1でいいという気持ちは全くない。必ず勝ち点3を狙いにいく」と必勝を宣言した。直近5試合の直接対決は2勝3敗。3月の