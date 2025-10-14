バルセロナは13日、MFダニ・オルモとFWフェラン・トーレスのメディカルレポートを報告した。今回の発表によると、オルモは左ヒラメ筋の損傷と、フェランは左ハムストリングの過負荷と診断されたとのことだ。両者ともに、目下の代表ウィークにおいてスペイン代表に招集されていたものの、前者は11日のジョージア戦を前に、後者はジョージア戦に出場した後に、それぞれ負傷のため離脱することが伝えられていた。なお、スペイン