Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ1400±ß¤òÄ¶¤¨¤ÆµÞÍî¤·¡¢4Ëü7000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á µÞÍî¸áÁ°Ãæ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÅ¾¡¢²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤Û¤«¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤âÇä¤ê¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë