女性アイドルグループ、iLiFE！（あいらいふ）の運営が14日までに公式X（旧ツイッター）を更新。肝臓や胆のうなどに異常が見つかり入院したメンバーあいす（19）について、手術を受けることを報告した。公式Xでは「ご心配おかけしておりますメンバーのあいすにつきまして、無事に退院し本日の公演の最後に登場させていただきました。今回の入院で胆管炎による肝機能障害が起きていることが分かり、今後2度の手術をして完治へと向か