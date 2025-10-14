²Î¼ê¤Î²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·´´ÀþÆâ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¾èµÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¤á¤°¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£²®ÌîÌÜ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¿·´´ÀþÆâ¤Ç¼ª¾ã¤ê¤Ê²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÁ°Êý¤Ë¤¤¤¿²¤ÊÆ¿Í¤Î½÷À­¤¬È¯¿®¸µ¤Î¤è¤¦¤À¡£¼ª¾ã¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤­¤±¤ì¤ÐÆ²¡¹¤ÈÃí°Õ¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤º¤Ã¤ÈÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£pc¤Ç±Ç