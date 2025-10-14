中華料理チェーン「大阪王将」は、10月18日限定で「たまごまみれの親子天津飯」を発売する。国内の「大阪王将」店舗で提供し、一部店舗は除く。単品にスープが付いて、価格は税込890円。テイクアウト、大盛りは不可。“天津飯”は日本生まれの中華料理で、昔から街中華としても愛され続けている。地域や文化で餡の味や具材が異なるのも特徴だ。「大阪王将」でも2.5cmもの厚みがある玉子を使い「ふわっふわ、とろっとろ」感のあるこ