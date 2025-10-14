ナ・リーグ東地区２位ながらポストシーズン進出を逃したメッツのチームリーダー、フランシスコ・リンドア内野手（３１）がオフにプエルトリコの冬季リーグから?出直し?を図ることを検討している。現地メディア「ベースボール・アフィシオナド」などによると、ふがいない結果に終わったリンドアは１２月に母国プエルトリコのウインターリーグ「ＬＢＰＲＣ」の強豪チーム、クリオージョ・デ・カグアスの遊撃手としてプレーするプラ