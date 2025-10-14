マツダ新型「“4ドア”スポーツセダン!?」世界初公開へ！2025年10月14日、マツダは東京ビッグサイト（東京国際展示場）で2025年10月31日から開催される「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」の出展概要を発表しました。マツダ新型「“4ドア”スポーツセダン!?」世界初公開へ！マツダの今回の出展テーマは「走る歓びは、地球を笑顔にする」。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ「新スポーツセダン」です！（59枚）技