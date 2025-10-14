昔付き合っていた人から連絡が来ると困りますよね。この記事では、久しぶりに連絡してきた元カレからとんでもない誘いを受けたという投稿を紹介します。夫と付き合う前に別れた年上の元カレからLINEがきたという投稿者さん。結婚も妊娠も伝えていたのに、思わず呆れてしまう誘いをしてきて…。 元カレから「バレなきゃ大丈夫」とお誘い 今の旦那と付き合う前に別れた元カレ(9歳上の35歳)から４年ぶりにLINEがきた😵