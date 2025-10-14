日本時間１４日に米ウィスコンシン州ミルウォーキーで行われた大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦、ブルワーズ（中地区１位）―ドジャース（西地区１位）で、大谷翔平は２つの申告敬遠を含む３四球を与えられた。地区シリーズは４試合で１８打数１安打９三振と不振だったが、相手の警戒度は変わっていないようだ。（デジタル編集部）１度目の申告敬遠は０−０の五回だった。一死二塁で大谷が打席へ。マウ