長野県中野市で２０２３年５月、住民や警察官計４人が殺害された事件で、殺人罪などに問われた同市、農業青木政憲被告（３４）の裁判員裁判の判決公判が１４日、長野地裁で始まった。坂田正史裁判長は、主文を後回しにして判決理由の説明から始めた。刑事責任能力の程度が争点となり、検察側は「完全な責任能力があった」として死刑を求刑。弁護側は、統合失調症の影響で心神耗弱だったとして無期懲役を求めている。起訴状で