Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î3ÅÞ´´»öÄ¹¤¬14Æü¸á¸å5»þ¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ëÆüÄø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤Ê¤É¤¬È¯É½¤·¤¿¡£