バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』より「METAL BUILD フォースインパルスガンダム」(41,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、10月20日〜22日23時の期間中、CLUB TAMASHII MEMBERS全会員を対象とした抽選販売の予約を受け付けている。当選発表は10月23日、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「METAL BUILD フォースインパルスガンダム」(41,800円)「METAL