三菱電機は、単身世帯をターゲットとした2ドアコンパクト冷蔵庫「Pシリーズ」の新モデル、MR-P17MとMR-P15Mを10月17日に発売すると発表した。価格はオープンで、市場想定価格はMR-P17Mが70,000円前後、MR-P15Mが60,000円前後。MR-P15M（ホワイト）外観MR-P15M（ホワイト）内部日本では単身世帯が年々増加し、狭いワンルームや1Kの間取りが多いことから、限られたスペースを有効活用できる収納性や使い勝手の良さが求められている。