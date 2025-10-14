マウスコンピューターは10月14日、クリエイター向けパソコン「DAIV」から、AMD Ryzen AI 7 350プロセッサを採用した15.3型ノートPC「DAIV S5」を発売した。価格は239,800円から。DAIV S5最大50TOPSとなるAMD Ryzen AI 7 350プロセッサを搭載した、Copilot+ PC準拠の15.3型ノートPC。ディスプレイは2,560×1,600ドット解像度でアスペクト比は16:10、180Hzリフレッシュレートをサポートする。製品出荷前のキャリブレーションで作成し