NHKは14日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の司会に綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが決定したと発表した。綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサー綾瀬が紅白で司会を務めるのは2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目。有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目。今田は初めて。鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。また、今年の番組テーマは