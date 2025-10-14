◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースのＦ・フリーマン内野手が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・一塁」で先発出場し、先制ソロを放つなど、２安打の活躍で同シリーズ先勝に貢献した。試合後は先発したスネルとともに会見に臨み、「（