女優の内田有紀（４９）が１４日、都内で行われた「ヤクルトギネス世界記録認定授与式」に登場した。「ヤクルト」ブランドは「最大の乳酸飲料／乳酸菌飲料ブランド（最新年間売上）」として、ギネス世界記録に認定。ヤクルトの「豆乳の力」ＣＭに出演する内田は「スペシャルな日に！」とにっこり。くす玉を割ってお祝いした。ヤクルトが生活と密着しているといい、「豆乳の力」をスーパーで買おうとした時には、陳列棚で隣の