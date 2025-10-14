女優の今田美桜が大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の司会を務めることが１４日、決まった。綾瀬はるか、有吉弘行、同局の鈴木奈穂子アナウンサーとともに進行を務める。今田は３月から放送された連続テレビ小説「あんぱん」のヒロインに抜てき。「アンパンマン」などを手掛けた漫画家やなせたかしさんの妻の小松暢さんがモデルのヒロインを演じ、最高視聴率１８．１％を記録。全話平均でも１６．１％と、安