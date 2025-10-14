◆東都大学野球秋季リーグ戦第４週第１日▽中大１４―１駒大（１４日・神宮）バットを振ればＨランプに灯がともる。中大・皆川岳飛（がくと、４年＝前橋育英）が打ちまくった。「３番・右翼」で先発すると初回無死一、二塁で中越えに先制の２点二塁打。「走者をかえすのがクリーンアップの仕事。いい形で打ててのれました」。２回は死球で出塁すると、第３打席以降は４打席連続安打。自身初という５打数５安打に「明日打てないん